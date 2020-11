Short track, Martina Valcepina: “Mi alleno per gli Europei di fine gennaio. La tragedia di Lara van Ruijen mi ha scosso moltissimo” (Di venerdì 27 novembre 2020) Sport2Day, il notiziario di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, è il telegiornale sportivo dedicato agli appassionati di tutte le discipline. Un appuntamento quotidiano che propone, sempre, curiosità, notizie, e ospiti d’eccezione. Durante l’appuntamento dello scorso 24 novembre, il nostro Gianmario Bonzi, ha avuto modo di intervistare la pattinatrice e campionessa di Short track, Martina Valcepina. L’atleta ha raccontato il modo in cui sta affrontando il periodo di stop obbligato: “Sono a Bormio. Abbiamo appena ricominciato ad allenarci dopo un mese di stop, visto che siamo rimasti fermi a causa del Covid e non sono ancora rientrati in pista tutti i miei compagni di squadra”. Un commento anche sulle prossime gare, sugli obiettivi, su cosa voglia dire essere mamma e atleta, e quanto pesi il fattore dell’incertezza ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) Sport2Day, il notiziario di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, è il telegiornale sportivo dedicato agli appassionati di tutte le discipline. Un appuntamento quotidiano che propone, sempre, curiosità, notizie, e ospiti d’eccezione. Durante l’appuntamento dello scorso 24 novembre, il nostro Gianmario Bonzi, ha avuto modo di intervistare la pattinatrice e campionessa di. L’atleta ha raccontato il modo in cui sta affrontando il periodo di stop obbligato: “Sono a Bormio. Abbiamo appena ricominciato ad allenarci dopo un mese di stop, visto che siamo rimasti fermi a causa del Covid e non sono ancora rientrati in pista tutti i miei compagni di squadra”. Un commento anche sulle prossime gare, sugli obiettivi, su cosa voglia dire essere mamma e atleta, e quanto pesi il fattore dell’incertezza ...

