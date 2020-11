Roma, Fonseca: «Il calcio italiano mi ha fatto capire l’Inter del Triplete. Con la Lazio…» (Di venerdì 27 novembre 2020) Paulo Fonseca racconta il suo anno e mezzo in Italia, alla guida della Roma. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese Paulo Fonseca parla del suo approccio con il calcio italiano e dice la sua su Tiago Pinto e i derby con la Lazio. Le sue parole a Quarantena da Bola. calcio italiano – «Abbiamo un’immagine del calcio italiano come un calcio molto tattico ed è la realtà. Ogni partita è una storia diversa, tutti i club cambiano modulo e sono molto ben organizzati difensivamente. Ora che sono qui comincio a capire quale fosse il modo di giocare di quell’Inter e la predisposizione ai momenti difensivi e al rigore tattico. Questo mi aiuta a capire come ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Pauloracconta il suo anno e mezzo in Italia, alla guida della. Ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese Pauloparla del suo approccio con ile dice la sua su Tiago Pinto e i derby con la Lazio. Le sue parole a Quarantena da Bola.– «Abbiamo un’immagine delcome unmolto tattico ed è la realtà. Ogni partita è una storia diversa, tutti i club cambiano modulo e sono molto ben organizzati difensivamente. Ora che sono qui comincio aquale fosse il modo di giocare di quele la predisposizione ai momenti difensivi e al rigore tattico. Questo mi aiuta acome ...

