Recovery Fund nelle sabbie mobili, Polonia e Ungheria non mollano (Di venerdì 27 novembre 2020) Un tesoretto "monstre", pari complessivamente a circa 1.800 miliardi, che rischia di dover restare in panchina ancora per un po', se nel Consiglio europeo, in programma il prossimo 18 dicembre i capi di Stato e di Governo non riusciranno a trovare la quadra per uscire dalle sabbie mobili in cui è finito per colpa del veto imposto da Polonia e Ungheria. Il nodo da sciogliere riguarda il rispetto dello stato di diritto: i due Paesi, infatti, non accettano che l'erogazione dei fondi sia subordinata a quello che è un principio fondante dell'Europa. In concreto, Il meccanismo prevede che se uno degli Stati membri violi i principi base condivisi, si possa decretare la sospensione degli aiuti con voto a maggioranza, mentre i due paesi chiedono l'unanimità.

