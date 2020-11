Rapina ai danni di un pensionato, arrestato 20enne (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Stazione Carabinieri Salerno Principale ha concluso un’attività investigativa durata quasi due mesi e volta all’identificazione dell’autore di una Rapina ai danni di un pensionato. Il 27 settembre scorso, il nigeriano 20enne I.A. ha aggredito un 66enne salernitano cagionandogli lesioni per 7 giorni di prognosi al solo scopo di impossessarsi di 60 euro. Grazie ad una certosina attività di monitoraggio telecamere e riscontri informativi sul territorio, i Carabinieri hanno individuato l’autore del reato. Nella giornata di ieri è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, dopo aver rintracciato il nigeriano all’interno di un rudere abbandonato dove si nascondeva. Allo stesso sono state inoltre attribuite altre due ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – La Stazione Carabinieri Salerno Principale ha concluso un’attività investigativa durata quasi due mesi e volta all’identificazione dell’autore di unaaidi un. Il 27 settembre scorso, il nigerianoI.A. ha aggredito un 66enne salernitano cagionandogli lesioni per 7 giorni di prognosi al solo scopo di impossessarsi di 60 euro. Grazie ad una certosina attività di monitoraggio telecamere e riscontri informativi sul territorio, i Carabinieri hanno individuato l’autore del reato. Nella giornata di ieri è stata eseguita la misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Salerno, dopo aver rintracciato il nigeriano all’interno di un rudere abbandonato dove si nascondeva. Allo stesso sono state inoltre attribuite altre due ...

divisenews : Sventata rapina a mano armata ai danni di un ufficio postale... - discoradioIT : ?? Il ginecologo Severino #Antinori è stato condannato in via definitiva dalla #Cassazione a 6 anni e 6 mesi di carc… - 5to1_ : A Natale puoi... Rapina ai danni di un portavalori a #PizzoCalabro, ingente il bottino - LaCnews24 : Pizzo, rapina ai danni di un portavalori: i malviventi fuggono con il bottino #calabrianotizie #newscalabria - gpcirronis : In carcere a #Uta il quarto giovane responsabile di rapina aggravata, percosse e lesioni ai danni di un pensionato… -