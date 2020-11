PS5 e Xbox Series X: i giochi saranno a breve impressionanti, parola di Unity (Di venerdì 27 novembre 2020) Brett Bibby di Unity ha parlato dell’incredibile potenziale di Xbox Series X e PS5 e di come gli sviluppatori potranno sfruttarlo in futuro PS5 e l’Xbox Series X sono macchine impressionanti, ne ha parlato recentemente uno dei vertici del motore grafico Unity. A differenza, delle console precedenti, l’hardware nuovo è nato tutt’altro che obsoleto. Secondo Brett Bibby, chief product officer di Unity, i developer sarano in grado già a breve di sfruttare maggiormente tutta la potenza messa a disposizione dalle nuove piattaforme di gioco. Per Brett Bibby di Unity le differenze di hardware tra PS5 e Xbox Series X sono irrilevanti, la vera differenza la fanno gli sviluppatori Parlando di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 27 novembre 2020) Brett Bibby diha parlato dell’incredibile potenziale diX e PS5 e di come gli sviluppatori potranno sfruttarlo in futuro PS5 e l’X sono macchine, ne ha parlato recentemente uno dei vertici del motore grafico. A differenza, delle console precedenti, l’hardware nuovo è nato tutt’altro che obsoleto. Secondo Brett Bibby, chief product officer di, i developer sarano in grado già adi sfruttare maggiormente tutta la potenza messa a disposizione dalle nuove piattaforme di gioco. Per Brett Bibby dile differenze di hardware tra PS5 eX sono irrilevanti, la vera differenza la fanno gli sviluppatori Parlando di ...

