Pomeriggio 5, Francesca Cipriani contro il chirurgo Lorenzetti: 'Ho pianto, non dire 'mostro''. Barbara D'Urso costretta a intervenire (Di venerdì 27 novembre 2020) . La showgirl, ospite in studio, ha voluto commentare quanto ... Leggi su leggo (Di venerdì 27 novembre 2020) . La showgirl, ospite in studio, ha voluto commentare quanto ...

Nasli51779787 : RT @FanCanYaman3: @Frances87561745 Buon pomeriggio Francesca! #MrWrong #CanYaman #ÖzgeGürel #PRODUAwards2020 - FanCanYaman3 : @Frances87561745 Buon pomeriggio Francesca! #MrWrong #CanYaman #ÖzgeGürel #PRODUAwards2020 - francesca_p42 : @elenamicheli79 Buon pomeriggio ?? - francesca_p42 : @lareginarosy Buongiorno ! Buon pomeriggio ?? - Gb76709174 : @sono_selvatica Sono in ritardo per il buongiorno buon pomeriggio Francesca per il caffè sono in orario? -