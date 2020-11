Nuovo Dpcm: “si va verso spostamento del coprifuoco. Sì agli spostamenti nelle seconde case” (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono diverse le misure oggetto di studio in vista del Dpcm che dovrà entrare in vigore in vista del periodo natalizio. Ho avuto colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue per cercare di ottenere un coordinamento in particolare per gli impianti sciistici e le vacanze di Natale – ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Palma di Maiorca -. Non possiamo fare vacanze natalizie in montagna come negli altri anni, auspico una risposta dalla Ue. Ci stiamo premurando per evitare che, durante le vacanze di Natale, ci siano trasferimenti transfrontalieri, evitando che nel caso si vada all’estero si possa rientrare senza nessun controllo sanitario”. Per quanto riguarda gli spostamenti, la sottosegretaria della salute Zampa assicura che in zona gialla sarà possibile spostarsi nelle seconde case. Per quanto ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 novembre 2020) Sono diverse le misure oggetto di studio in vista delche dovrà entrare in vigore in vista del periodo natalizio. Ho avuto colloqui con i rappresentanti delle istituzioni Ue per cercare di ottenere un coordinamento in particolare per gli impianti sciistici e le vacanze di Natale – ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Palma di Maiorca -. Non possiamo fare vacanze natalizie in montagna come negli altri anni, auspico una risposta dalla Ue. Ci stiamo premurando per evitare che, durante le vacanze di Natale, ci siano trasferimenti transfrontalieri, evitando che nel caso si vada all’estero si possa rientrare senza nessun controllo sanitario”. Per quanto riguarda gli, la sottosegretaria della salute Zampa assicura che in zona gialla sarà possibile spostarsicase. Per quanto ...

