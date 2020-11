Nuovo DPCM, le ultime novità: coprifuoco, a tavola non più di 6 persone, negozi aperti fino alle 22 (Di venerdì 27 novembre 2020) Riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 27 novembre 2020) Riunione a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capi delegazione delle forze di maggioranza. L'articolo .

VittorioSgarbi : “Giuseppi” pare abbia intenzione di fare un nuovo Dpcm nell’approssimarsi del Natale. Quindi l’ho chiamato per dirg… - mattino5 : In arrivo il nuovo DPCM natalizio: 'Abbiamo detto per sei mesi che bisognava convivere con il #covid e ora siamo an… - djinthepast : @GF_diretta #GFVIP Mettetevi d'accordo pero' da doppio appuntamento ad unico appuntamento il lunedi, ora di nuovo d… - Peppe_FN : Ho letto sul possibile nuovo Dpcm che andrebbe a variare l'orario del 24 dicembre con una doppia ora legale Cioè sp… - Giugia89 : RT @gioveron: Vorrei chiedere a quelli che stipuleranno il nuovo dpcm se per favore non si fanno influenzare da quei dementi che vogliono a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo DPCM Nuovo Dpcm, coprifuoco. Zampa: «A Natale resta alle 22». Conte: «Regioni, oggi novità sui colori» Il Messaggero Covid: nuova ordinanza regionale, negozi aperti la domenica. Chiusi i centri commerciali

Prosegue il processo di riallineamento delle misure anti-Cov id previste dall’ordinanza regionale rispetto a quelle contenute nel Dpcm del Governo per le aree in zona arancione, dopo due settimane nel ...

Covid-19: le nuove misure nel Dpcm Natale. L’Europa approverà regole comuni per lo sci

A giorni, forse prima, saranno riconvocate le Regioni. Il nuovo dpcm sulle misure anti contagio dovrebbe confermare l’impianto del decreto attuale, con la divisione delle Regioni in tre fasce, e ...

Prosegue il processo di riallineamento delle misure anti-Cov id previste dall’ordinanza regionale rispetto a quelle contenute nel Dpcm del Governo per le aree in zona arancione, dopo due settimane nel ...A giorni, forse prima, saranno riconvocate le Regioni. Il nuovo dpcm sulle misure anti contagio dovrebbe confermare l’impianto del decreto attuale, con la divisione delle Regioni in tre fasce, e ...