Napoli | custodiva la droga nel flacone del detersivo | arrestata 51enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutolaneldi un. Così stamattina gli agenti del commissariato di Poggioreale, con il supporto dell’unità cinofila antidell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti hanno effettuato un controllo in piazza Luigi Coppola presso l’abitazione di una donna in cui hanno rinvenuto, in unper, 17 involucri contenenti 10 grammi circa di cocaina. G.M.,napoletana, è stataper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L'articolo proviene da Anteprima24.it.