Mertens ai Quartieri Spagnoli per omaggiare Maradona (VIDEO)

(Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Anche il Driesrende il suo personale omaggio a Diego Armando. Il folletto belga, a termine del match tra Napoli e Rijeka, si è recato aiper portare un mazzo di fiori sotto il murales del Pibe de Oro. “L’ultima immagine che ho è di uno che rideva, amava il calcio e quando toccava la palla faceva cose straordinarie. L’ultima volta mi sono scusato per aver accostato il mio nome al suo. E’ stato bello vederlo, ma è un brutto momento”. Questo il ricordo di Dries, raccontato ai microfoni di Sky, nel post partita di Europa League. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

