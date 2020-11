Massimo Ranieri dà forfeit: “Sono devastato, non posso farlo” (Di venerdì 27 novembre 2020) Massimo Ranieri. Il celebre artista napoletano avrebbe dovuto debuttare su RaiTre con un nuovo show ma fa un passo indietro. Scopriamo perché Il poliedrico artista Massimo Ranieri lascia tutti di stucco e, durante la presentazione in diretta streaming del suo ultimo lavoro musicale “Qui e adesso”, dà forfeit. Che cosa è accaduto? Il mattatore televisivo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 27 novembre 2020). Il celebre artista napoletano avrebbe dovuto debuttare su RaiTre con un nuovo show ma fa un passo indietro. Scopriamo perché Il poliedrico artistalascia tutti di stucco e, durante la presentazione in diretta streaming del suo ultimo lavoro musicale “Qui e adesso”, dà. Che cosa è accaduto? Il mattatore televisivo L'articolo proviene da YesLife.it.

