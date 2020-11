“Make Amazon Pay”, in tutto il mondo scioperi e proteste contro il colosso di Bezos (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – Make Amazon Pay è una giornata di protesta globale dei lavoratori del colosso di Bezos, che purtroppo per lui, è in coincidenza col black friday. Questa giornata di extra-sconti che, giova ricordare, in altri Paesi come la Francia ad Amazon è stato imposto di slittare, mentre qui da noi procede regolarmente. “Make Amazon Pay”, lo sciopero globale Anche la Cgil scende sul piede di guerra inaugurando il “red friday”: “Sui diritti non si fanno sconti”. Tale iniziativa arriva in concomitanza con Make Amazon Pay: “Il 27 novembre vogliamo narrare e far conoscere la realtà del lavoro in Amazon, una realtà diversa da quella patinata e perfetta raccontata nei suoi spot” spiega Tania Scacchetti della Cgil “rispetto della salute ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma, 27 nov – MakePay è una giornata di protesta globale dei lavoratori deldi, che purtroppo per lui, è in coincidenza col black friday. Questa giornata di extra-sconti che, giova ricordare, in altri Paesi come la Francia adè stato imposto di slittare, mentre qui da noi procede regolarmente., lo sciopero globale Anche la Cgil scende sul piede di guerra inaugurando il “red friday”: “Sui diritti non si fanno sconti”. Tale iniziativa arriva in concomitanza con MakePay: “Il 27 novembre vogliamo narrare e far conoscere la realtà del lavoro in, una realtà diversa da quella patinata e perfetta raccontata nei suoi spot” spiega Tania Scacchetti della Cgil “rispetto della salute ...

