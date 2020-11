Le scelte di Pirlo per Benevento: assente anche Buffon (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome anticipato non c’è Ronaldo, ma Pirlo contro il Benevento avrà comunque l’imbarazzo della scelta. Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio. Rientra nell’elenco dei 21 Leonardo Bonucci, che si è ripreso dall’infortunio. Ancora assente Gianluigi Buffon, alle prese col risentimento al polpaccio che lo aveva tenuto fuori anche dall’impegno di Champions League col Ferencvaros. Portieri: Szczeszny, Pinsoglio, Garofani Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Fragusin, Frabotta Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mc Kennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski Attaccanti: Morata, Dybala L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCome anticipato non c’è Ronaldo, macontro ilavrà comunque l’imbarazzo della scelta. Il tecnico bianconero ha diramato la lista dei convocati per il match di domani pomeriggio. Rientra nell’elenco dei 21 Leonardo Bonucci, che si è ripreso dall’infortunio. AncoraGianluigi, alle prese col risentimento al polpaccio che lo aveva tenuto fuoridall’impegno di Champions League col Ferencvaros. Portieri: Szczeszny, Pinsoglio, Garofani Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Fragusin, Frabotta Centrocampisti: Arthur, Ramsey, Mc Kennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski Attaccanti: Morata, Dybala L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Cristiano Ronaldo salterà la gara contro il Benevento. Al posto del portoghese probabilmente Paulo Dybala. Cristiano Ronaldo non è stato convocato da mister Andrea Pirlo per la trasferta a Benevento.

