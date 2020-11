Il Grande Fratello Vip 5 torna con il doppio appuntamento settimanale: ecco quando (Di venerdì 27 novembre 2020) Oltre alla novità dell’allungamento del Grande Fratello Vip 5, nelle ultime ore sta circolando un rumor che se confermato potrebbe aprire nuovi scenari. Il reality potrebbe andare in onda anche di sabato sera. Il GF Vip 5 anche di sabato sera Alfonso Signorini ha annunciato che il GF Vip 5 proseguirà fino al giorno 8 febbraio, per la gioia dei vipponi, alcuni dei quali non hanno preso benissimo la notizia e hanno minacciato di andare via prima. Allo stesso tempo, il noto reality, che fino alla settimana scorsa andava in onda due volte a settimana, ora andrà in onda solo il lunedì sera, in quanto il venerdì sarà trasmessa la fiction Il Silenzio dell’Acqua. Dalle prime notizie era emerso che il doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip sarebbe ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 27 novembre 2020) Oltre alla novità dell’allungamento delVip 5, nelle ultime ore sta circolando un rumor che se confermato potrebbe aprire nuovi scenari. Il reality potrebbe andare in onda anche di sabato sera. Il GF Vip 5 anche di sabato sera Alfonso Signorini ha annunciato che il GF Vip 5 proseguirà fino al giorno 8 febbraio, per la gioia dei vipponi, alcuni dei quali non hanno preso benissimo la notizia e hanno minacciato di andare via prima. Allo stesso tempo, il noto reality, che fino alla settimana scorsa andava in onda due volte a settimana, ora andrà in onda solo il lunedì sera, in quanto il venerdì sarà trasmessa la fiction Il Silenzio dell’Acqua. Dalle prime notizie era emerso che ilcon ilVip sarebbe ...

GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare la Casa di Grande Fratello è... PATRIZIA! #GFVIP - trash_italiano : Comunque il Tiramisù best protagonista ever del Grande Fratello. #GFVIP - ladyonorato : Per questa gente è normale e necessario fare riunioni per stabilire in quanti potremo sederci a tavola a casa nostr… - tuttopuntotv : Il Grande Fratello Vip 5 torna con il doppio appuntamento settimanale: ecco quando #gfvip #grandefratellovip - zazoomblog : Eleonora Daniele la ricordate al Grande Fratello? E’ cambiata tantissimo - #Eleonora #Daniele #ricordate #Grande -