Il capogruppo id Iv al Senato: "Libertà individuale si ferma quando diventa un limite e un pericolo per la libertà collettiva" (Di venerdì 27 novembre 2020) Vaccino Covid, Faraone di Italia Viva: “Deve essere obbligatorio per tutti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020) Vaccino Covid, Faraone di Italia Viva: “Deve essere obbligatorio per tutti” su Notizie.it.

carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Le condizioni della Lega dopo il balzo in avanti del Cav. sullo scostamento di bilancio: 'No al Mes e sì alla federazione… - ilfoglio_it : Le condizioni della Lega dopo il balzo in avanti del Cav. sullo scostamento di bilancio: 'No al Mes e sì alla feder… - LaStampa : La capogruppo al Senato di FI Bernini: «Non smentiremo la battaglia pro Mes». - annak65649009 : @Wondolowski17 @Gaia98250675 Questo è l’onest’uomo che ha firmato il post: - annak65649009 : @radioalien Come dargli torto? Quello che ha firmato il comunicato della @lega_senato, del resto, è persona itrepre… -