Elisabetta Gregoraci svela a Pierpaolo la data esatta in cui lascerà il GF Vip

Leggi su biccy

(Di venerdì 27 novembre 2020) Lunedì scorso Alfonso Signorini hato ai vipponi che il GF Vip non finirà la prima settimana di dicembre, ma si allungherà fino all’8 febbraio (in realtà lasi è spostata nuovamente).fin da subito è stata chiara ed ha annunciato che abbandonerà il reality per passare le feste con suo figlio Nathan Falco. L’ex di Briatore in confessionale ha parlato con gli autori, che le hanno detto che dopo lain cui scade il suo contratto può lasciare il gioco senza che risulti come un abbandono con tanto di penale. La conduttrice oggi si è avvicinata al suo Pier e gli ha detto quando si dovranno salutare. “Poi magari esco e neanche ci parliamo, queste cose vanno pensate. Lo sai che vado via sicuro, che sia per il pubblico o meno io esco per quello che sai. Io sono venuta a ...