Domenica In, Antonella Clerici al posto di Mara Venier? “Assolutamente, io la conosco bene” (Di venerdì 27 novembre 2020) Antonella Clerici pronta per The Voice Senior fa chiarezza sul suo futuro a Domenica In. Infatti, si vocifera che Antonellina potrebbe prendere il posto di Mara Venier nella conduzione del programma di Rai 1, la prossima stagione. Rumors che si sono alimentati dopo che Zia Mara ha dichiarato di voler lasciare la trasmissione. In un’intervista a SuperGuida Tv, la Clerici ha risposto alla domanda se fosse pronta a raccogliere l’eredità della collega in questi termini: “Assolutamente, io conosco bene Mara. Per lei Domenica In è come per me il mezzogiorno, io le auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni”. Sembra quindi che lasci aperta ogni ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 novembre 2020)pronta per The Voice Senior fa chiarezza sul suo futuro aIn. Infatti, si vocifera che Antonellina potrebbe prendere ildinella conduzione del programma di Rai 1, la prossima stagione. Rumors che si sono alimentati dopo che Ziaha dichiarato di voler lasciare la trasmissione. In un’intervista a SuperGuida Tv, laha risalla domanda se fosse pronta a raccogliere l’eredità della collega in questi termini:, iobene. Per leiIn è come per me il mezzogiorno, io le auguro di andare avanti almeno per i prossimi dieci anni”. Sembra quindi che lasci aperta ogni ...

