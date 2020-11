COVID: DAL CIPE 6,5 MILIONI A FONDO PERDUTO PER AREE CRATERE 2009 COLPITE DALLA PANDEMIA (Di venerdì 27 novembre 2020) Alla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale, mi auguro il prima possibile, seguirà il bando che Invitalia gestirà per conto del ministero'. Questa la ripartizione delle risorse, che ... Leggi su abruzzoweb (Di venerdì 27 novembre 2020) Alla pubblicazione della delibera sulla Gazzetta ufficiale, mi auguro il prima possibile, seguirà il bando che Invitalia gestirà per conto del ministero'. Questa la ripartizione delle risorse, che ...

ladyonorato : Quando dirà pubblicamente(lui o qualcun altro) che anche i GUARITI dal Covid sono esattamente nella stessa condizio… - emergency_ong : EMERGENCY in #Calabria: al via dal #27novembre un servizio di #tamponi antigenici rapidi a #Polistena per le fasce… - LegaSalvini : DAL PD TERRORISMO MEDIATICO SUI VACCINI: 'NON VI FAREMO PARLARE PIÙ' VA IN TELEVISIONE E SPARA: “CHI HA DEI DUBBI S… - RadioTadino : RT @SkyTG24: ?? Calano i ricoveri di 354 unità (ora 33.684) e le terapie intensive di 64 (ora 3.782). Tutti gli aggiornamenti e i dati diffu… - AnaDono_ : RT @SkyTG24: ?? Calano i ricoveri di 354 unità (ora 33.684) e le terapie intensive di 64 (ora 3.782). Tutti gli aggiornamenti e i dati diffu… -