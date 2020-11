Cos’è un impianto domotico e perché ce ne servirebbe uno

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 27 novembre 2020) Con la tecnologia sempre più all’avanguardia, gli impianti domotici sono ormai un nuovo standard a cui tutti dovrebbero affacciarsi; i dispositivi della domodica sono in grado di semplificare molti aspetti della vita quotidiana, anche da remoto, e abilitano le abitazioni a un nuovo sistema di funzioni e servizi. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Alberto Antonello della ditta Antonella Impianti (sito web www.antonellaimpianti.it) che ci ha raccontato dei vantaggi di convertire qualsiasi locale alla seguente tecnologia. Innanzitutto, grazie alla possibilità di controllare i prodotti domotici attraverso un semplice smartphone o tablet, la maggior parte degli elettrodomestici e gli strumenti presenti in casa si “automatizzano”, permettendo un cospicuo risparmio energetico. Nel caso in cui si opti per un’installazione completa, ovvero che controlli sia l’illuminazione che gli ...