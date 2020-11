Cos’è l’obsolescenza programmata e cosa stiamo facendo in Europa (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo scorso 25 novembre al Parlamento europeo abbiamo votato una relazione che punta a rendere l’Unione un mercato più sostenibile e attento ai consumatori. Come? Con il contrasto all’obsolescenza programmata. Ma Cos’è e perché è importante? L’argomento tocca direttamente tutti coloro che utilizzano prodotti tecnologici e elettrodomestici: in altre parole, riguarda ormai tutti i cittadini e nel caso specifico quelli europei. Per chi non ne avesse mai sentito parlare si tratta, in parole povere, della “data di scadenza” di tutti i dispositivi tecnologici. Dopo un lasso di tempo predefinito (appunto “programmato”), il prodotto comincia infatti a peggiorare le performance o, nella peggiore delle ipotesi, smette di funzionare. La riparazione è spesso sconveniente in quanto troppo costosa, così si finisce per comprare un prodotto che ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 27 novembre 2020) Lo scorso 25 novembre al Parlamento europeo abbiamo votato una relazione che punta a rendere l’Unione un mercato più sostenibile e attento ai consumatori. Come? Con il contrasto al. Mae perché è importante? L’argomento tocca direttamente tutti coloro che utilizzano prodotti tecnologici e elettrodomestici: in altre parole, riguarda ormai tutti i cittadini e nel caso specifico quelli europei. Per chi non ne avesse mai sentito parlare si tratta, in parole povere, della “data di scadenza” di tutti i dispositivi tecnologici. Dopo un lasso di tempo predefinito (appunto “programmato”), il prodotto comincia infatti a peggiorare le performance o, nella peggiore delle ipotesi, smette di funzionare. La riparazione è spesso sconveniente in quanto troppo costosa, così si finisce per comprare un prodotto che ...

ZulianiStph : RT @Typoes_it: Cos'è un'icona, come si diventa un'icona e come può aiutarci a far pace con l'obsolescenza delle tecnologie. @ZulianiStph su… - Typoes_it : Cos'è un'icona, come si diventa un'icona e come può aiutarci a far pace con l'obsolescenza delle tecnologie.… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è l’obsolescenza Tutor non tarato, multa annullata ciociariaoggi.it