Botte e insulti contro il produttore Michel Zecler: "Sporco ne**o". In stato di fermo i poliziotti

Sono finiti in stato di fermo i poliziotti responsabili del brutale pestaggio contro Michel Zecler, prodotture musicale. Gli agenti sono stati sospesi, e saranno posti sotto interrogatorio. I media nazionali: "Caso che infanga la Francia". Ennesimo caso di violenza razzista nei confronti di un uomo di origini afroamericane: questa volta, però, non siamo negli Stati

Il produttore musicale aggredito e riempito di insulti come «sporco negro», nel suo studio di registrazione. A inchiodare gli agenti un video delle telecamere di sorveglianza ...

