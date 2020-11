Ardea | colpo di scena sul caso Manzù | la spuntano gli eredi | dopo quasi trent’anni la salma lascerà Ardea?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 novembre 2020)si prepara a salutare le spoglie di Giacomo, 28 per la precisione,, che è sepolto nel giardino del Polo Museale sito sotto la Rocca lungo la Via Laurentina dal 22 maggio 1992, dovrà ora cambiare sede e addirittura Comune, passando ad Aprilia. E’ questo ildinella vicenda che trova, almeno per ora, un possibile punto di svolta a seguito della decisione presa dal Commissario ad “acta” – nominato proprio per dirimere la questione – che ha dato di fatto ragione aglidel Maestro. Non è stato dunque ritenuto sufficiente, alla resa dei conti, l’intervento del Comune diche giusto pochi mesi fa aveva nuovamente respinto proprio ...