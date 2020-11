Vela, Europei RS:X 2020: gli azzurri ancora in corsa per le medaglie. Camboni scende al 9° posto. Speciale e Maggetti si confermano nella top-10 (Di giovedì 26 novembre 2020) Si è appena conclusa la terza giornata dei Campionati Europei RS:X 2020 di scena a Vilamoura (Portogallo). Gli azzurri sono ancora un corsa per le medaglie sia in campo maschile che in quello femminile. Mattia Camboni al termine delle tre regate odierne scende in al 9° posto in classifica generale con 69 punti. nella prima prova ha raccolto un decimo posto, nella seconda solo un deludente 23mo mentre nella terza si è dovuto accontentare della 16ma piazza. Risale alla grande Daniele Benedetti che si posiziona 10° con 69 punti (4-7-11), un buonissimo risultato per l’azzurro entrato meritatamente nella top-10. Più indietro l’altro italiano in gara Carlo ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 novembre 2020) Si è appena conclusa la terza giornata dei CampionatiRS:Xdi scena a Vilamoura (Portogallo). Glisonounper lesia in campo maschile che in quello femminile. Mattiaal termine delle tre regate odiernein al 9°in classifica generale con 69 punti.prima prova ha raccolto un decimoseconda solo un deludente 23mo mentreterza si è dovuto accontentare della 16ma piazza. Risale alla grande Daniele Benedetti che si posiziona 10° con 69 punti (4-7-11), un buonissimo risultato per l’azzurro entrato meritatamentetop-10. Più indietro l’altro italiano in gara Carlo ...

