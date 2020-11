‘Uomini e Donne’, uno storico tronista è tornato con la sua ex: “Ho imboccato quella strada che si era interrotta anni fa e…” (Di giovedì 26 novembre 2020) Leonardo Greco ha ritrovato l’amore. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essersi lasciato alle spalle la relazione con Cinzia Meroni, è tornato tra le braccia di una sua ex fidanzata. Si tratta di Noemi Colombo, 34enne di Cinisello Balsamo che aveva iniziato una storia d’amore con Leonardo nel 2016. Nel 2018, poi, nella vita di Greco è arrivata Cinzia, che è stata accanto a lui fino a qualche tempo fa. Gli scorsi mesi sono stati molto difficili per l’ex tronista che ha dovuto combattere contro il Coronavirus. Una battaglia che ha vinto anche grazie all’aiuto e al supporto delle Maroni, che è un’infermiera e non ha mai fatto mancare il suo appoggio all’ex compagno. Oggi, però, i sentimenti di Greco sembrano aver preso un’altra direzione. Il 37enne ha pubblicato su Instagram una racconta di foto sue e di Noemi. Il video è stato ... Leggi su isaechia (Di giovedì 26 novembre 2020) Leonardo Greco ha ritrovato l’amore. L’exdi Uomini e Donne, dopo essersi lasciato alle spalle la relazione con Cinzia Meroni, ètra le braccia di una sua ex fidanzata. Si tratta di Noemi Colombo, 34enne di Cinisello Balsamo che aveva iniziato una storia d’amore con Leonardo nel 2016. Nel 2018, poi, nella vita di Greco è arrivata Cinzia, che è stata accanto a lui fino a qualche tempo fa. Gli scorsi mesi sono stati molto difficili per l’exche ha dovuto combattere contro il Coronavirus. Una battaglia che ha vinto anche grazie all’aiuto e al supporto delle Maroni, che è un’infermiera e non ha mai fatto mancare il suo appoggio all’ex compagno. Oggi, però, i sentimenti di Greco sembrano aver preso un’altra direzione. Il 37enne ha pubblicato su Instagram una racconta di foto sue e di Noemi. Il video è stato ...

