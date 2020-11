Tyler, The Creator ha un orologio che non ti aspetteresti mai (Di giovedì 26 novembre 2020) «Shock rapper»: è così che Tyler, The Creator ama parlare di sé. Una carica che si è auto attribuito – ma d'altra parte, qualche mese fa, il rapper è riuscito anche ad auto intervistarsi, in occasione di Adobe MAX 2020, importante evento digitale dedicato alla creatività – dopo averla conquistata sul campo a suon di rime, certo, ma anche grazie a uno stile bizzarro, fatto di parrucche discutibili come i sandali con il cinturino (di Suicoke, il marchio con cui ha collaborato in passato), le calze, cardigan oversize da nonno e gilet decisamente appariscenti. Scelte che non gli hanno impedito di diventare anche stilista: è lui, infatti, ad aver disegnato tutti gli abiti degli Odd Future e il loro merchandise. Dal punto di vista degli orologi, a differenza di quanto fanno altri rapper come Drake, A $ AP Rocky e altri, fieri ostentatori di modelli non solo ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 26 novembre 2020) «Shock rapper»: è così che, Theama parlare di sé. Una carica che si è auto attribuito – ma d'altra parte, qualche mese fa, il rapper è riuscito anche ad auto intervistarsi, in occasione di Adobe MAX 2020, importante evento digitale dedicato alla creatività – dopo averla conquistata sul campo a suon di rime, certo, ma anche grazie a uno stile bizzarro, fatto di parrucche discutibili come i sandali con il cinturino (di Suicoke, il marchio con cui ha collaborato in passato), le calze, cardigan oversize da nonno e gilet decisamente appariscenti. Scelte che non gli hanno impedito di diventare anche stilista: è lui, infatti, ad aver disegnato tutti gli abiti degli Odd Future e il loro merchandise. Dal punto di vista degli orologi, a differenza di quanto fanno altri rapper come Drake, A $ AP Rocky e altri, fieri ostentatori di modelli non solo ...

