Trieste | uccide la compagna a coltellate e si costituisce con le mani sporche di sangue

Ancora un femminicidio in Italia il giorno dopo la giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e il giorno dopo altre due tragedie accadute a Padova e in Calabria.

Ennessimo femminicidio in Italia. La vittima aveva 34 anni. Lui si è presentato in questira con le mani sporche di sangue ...TRIESTE. E’ giunto in Questura con le mani ancora sporche di sangue, dopo aver ucciso la compagna con numerose coltellate al collo. E’ accaduto la notte scorsa a Riveredo in Piano, in provincia di Por ...