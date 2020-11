Studenti protestano a Torino: “Chiediamo di tornare in classe” (Di giovedì 26 novembre 2020) "Va bene rientrare a scuola a dicembre o gennaio, ma bisogna avere delle certezze e garantire a tutti la giusta sicurezza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 novembre 2020) "Va bene rientrare a scuola a dicembre o gennaio, ma bisogna avere delle certezze e garantire a tutti la giusta sicurezza". L'articolo .

Scuola: sit-in studenti davanti alla Regione

Non li unisce un simbolo, ma sono accomunati dalla stessa voglia di tornare a scuola in sicurezza. Circa una ventina di studenti provenienti da diverse scuole superiori di Torino questa mattina si son ...

