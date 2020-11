Spider Man 3 | Alfred Molina tornerà ad indossare i tentacoli?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 26 novembre 2020) Un nuovo rumor gira da poche ore sul tanto atteso terzo film diMan, con protagonista Tom Holland. Sembrerebbe infatti che da due settimane l’attore, interprete del Dottor Octopus inMan 2 diretto da Sam Raimi, sia sul set ad Atlanta. Per girare delle scene proprio nei panni del famoso villain. Già nel 2014aveva rilasciato un’intervista in cui non escludeva un suo ritorno nel ruolo. Dicendosi contento e soddisfatto di aver fatto un film del genere. Questa notizia se risultasse vera, quali scenari potrebbe aprire? Sappiamo già per certo che Jamie Fox rinei panni di Electro. Non hanno ancora dichiarato in modo ufficiale se sarà lo stesso Electro che abbiamo visto in AmazingMan 2, ma visto la presenza nel cast di ...