Soluzioni Cruciverba del 26/11/20. Tutte le definizioni (Di giovedì 26 novembre 2020) Se vi state chiedendo quali siano le Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e il vostro cervello si manterrà più allenato e più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l'Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Dopo questa breve introduzione che non leggerà nessuno andiamo a vedere le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 26/11/20: Guai a scoprirlo nei conti 4 lettere: Buco Il massimo teorico francese del positivismo 5 lettere: Comte Il piu comune condimento 4 lettere: Sale Una membrana del cervello 9 lettere: Pia madre Una paralisi nelle compravendite 5 lettere: Stasi Una trasmissione che non finisce mai 21 lettere: Programma contenitore Finiscono qua le Soluzioni dei Cruciverba ...

