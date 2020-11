Scostamento di bilancio, Conte: “Dalla politica segnale di unità” (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – “Oggi è stato dato un bel segnale da parte di tutte le forze politiche che sono rappresentate nel Parlamento. Anche le forze di opposizione hanno votato insieme alle forze di maggioranza sulle linee programmatiche anticipate dal Governo relative alle prossime misure di sostegno alle imprese e ai cittadini, con apertura e particolare attenzione alle partite Iva e agli autonomi. Oggi la politica nel suo complesso ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale e questo è molto importante”. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte commentando, in un’intervista al Tg 5, il voto di oggi sullo Scostamento di bilancio da 8 miliardi. “Sul voto di oggi – ha proseguito il presidente del Consiglio – non ha rischiato Conte perché le forze di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 26 novembre 2020) (Teleborsa) – “Oggi è stato dato un belda parte di tutte le forze politiche che sono rappresentate nel Parlamento. Anche le forze di opposizione hanno votato insieme alle forze di maggioranza sulle linee programmatiche anticipate dal Governo relative alle prossime misure di sostegno alle imprese e ai cittadini, con apertura e particolare attenzione alle partite Iva e agli autonomi. Oggi lanel suo complesso ha dato un segno di unità a tutta la comunità nazionale e questo è molto importante”. È quanto ha affermato il presidente del Consiglio Giuseppecommentando, in un’intervista al Tg 5, il voto di oggi sullodida 8 miliardi. “Sul voto di oggi – ha proseguito il presidente del Consiglio – non ha rischiatoperché le forze di ...

