Roveredo in Piano: uccide la sua compagna e si presenta in Questura con le mani sporche di sangue (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ arrivato con le mani ancora sporche di sangue in Questura, l’uomo che questa notte ha ucciso la sua compagna. E’ la terza vittima in neppure 24 ore, la donna uccia nella nottata a Roveredo in Piano ( in provincia di Pordenone). La vittima aveva solo 34 anni, è stata uccisa con un numero ancora precisato di coltellate nella zona del petto e della gola. A poche ore dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dobbiamo parlare, della 94esima vittima in Italia. I dati presentati ieri, non tenevano conto delle due donne uccise nella notte tra il 24 e il 25 novembre. Loredana, uccisa in Calabria dal suo compagno ( che pare avesse in realtà una moglie e una sua famiglia) e un’altra ragazza molto giovane, di origini marocchine barbaramente ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 26 novembre 2020) E’ arrivato con leancoradiin, l’uomo che questa notte ha ucciso la sua. E’ la terza vittima in neppure 24 ore, la donna uccia nella nottata ain( in provincia di Pordenone). La vittima aveva solo 34 anni, è stata uccisa con un numero ancora precisato di coltellate nella zona del petto e della gola. A poche ore dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dobbiamo parlare, della 94esima vittima in Italia. I datiti ieri, non tenevano conto delle due donne uccise nella notte tra il 24 e il 25 novembre. Loredana, uccisa in Calabria dal suo compagno ( che pare avesse in realtà una moglie e una sua famiglia) e un’altra ragazza molto giovane, di origini marocchine barbaramente ...

