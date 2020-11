Rimpasto | pressing di Pd-renziani Incidente sulla via delle riforme?

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 26 novembre 2020) Mai come in questo momento si è rafforzato l’asse Di Maio-Conte e c’è perfetta unità d’intenti tra lo stesso ministro degli Esteri e il capo politico del Movimento Cinque stelle Vito Crimi in funzione anti-. Perché le voci circa la necessità di fare un tagliando all’attuale governo si rincorrono sempre più forti. Anzi, non sono più voci se dal Pd, ormai, apertis verbis, pezzi... Segui su affaritaliani.it