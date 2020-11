Parallelo di Lech Zuers 2020 – Start List

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 26 novembre 2020) Oggi alle ore 10.00 la qualificazione e alle 17.45 la fase finale del primo e unico appuntamento di specialità con le donne subito protagoniste a. Sono otto le azzurre in gara per il ritorno in Coppa del Mondo nella località dove Tomba scrisse la storia.: cosa succede oggi? Oggi ci sono ben 100 punti in palio che potrebbero pesare non poco nella classifica della Coppa del Mondo che vede Petra Vlhova già in testa con un notevole distacco. Siamo alla quarta gara di stagione per il circuito femminile, primo e unicodi questa coppa del mondo. Alla partenza non ci sarà colei che vinse lo scorso 19 gennaio a Sestriere, la francese Clara Direz. Oggi anel...