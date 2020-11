Oroscopo Paolo Fox oggi giovedì 26 novembre

Leggi su meteoweek

(Di giovedì 26 novembre 2020) Cosa ci riserva il futuro? Ce lo rivela l’del 26la Luna è in Ariete e il Sole in Sagittario: questa appare già una giornata interessante pr i segni di fuoco visto che anche Marte si trova in Ariete. E tu, di che segno sei? Ariete Sole e Luna favorevoli, Marte interessante, L'articolo proviene da www.meteoweek.com.