Oroscopo di Paolo Fox di oggi | Giovedì 26 Novembre 2020

(Di giovedì 26 novembre 2020) L’diFox die quali sono le caratteristiche dei segni zodiacali secondo le previsioni dell’astrologo. Scopriamo il segno con maggior fortuna e gli aspetti dedicati all’amore, al lavoro e alle vicissitudini quotidiane di questo26Ariete Con la Luna nel segno avete una grande forza ma anche una grande rabbia, perché le vicissitudini vissute negli ultimi mesi hanno portato un senso di disagio ed agitazione che non è ancora passato. Bisogna trasformare questi sentimenti in qualcosa di attivo e positivo, ricordando che il 2021 sarà un anno importante per voi. Mese dopo mese ci saranno giornate buone ed è il caso di iniziare a guardare al futuro con interesse!Toro...