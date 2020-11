Napoli Rijeka 2-0: sintesi e tabellino (Di giovedì 26 novembre 2020) Allo stadio San Paolo, il match valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021 tra Rijeka e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Il Napoli vince contro il Rijeka e dedica la vittoria al compianto Diego Armando Maradona. Il match è sempre stato in mano agli azzurri che, con un gol per tempo, si portano a casa l’intera posta in gioco. Apre le marcature Politano, con un facile tap-in su cross di Zielinski; chiude Lozano, entrato proprio per l’esterno di piede mancino. Il Napoli sale così a 9 punti nel girone e instrada la qualificazione al prossimo turno. sintesi Napoli- Rijeka 2-0 MOVIOLA 90? FISCHIO FINALE 85? Doppio cambio Rijeka – Entrano Hodza e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 novembre 2020) Allo stadio San Paolo, il match valido per la 4ª giornata del gruppo F dell’Europa League 2020/2021 tra, risultato, moviola e cronaca live Ilvince contro ile dedica la vittoria al compianto Diego Armando Maradona. Il match è sempre stato in mano agli azzurri che, con un gol per tempo, si portano a casa l’intera posta in gioco. Apre le marcature Politano, con un facile tap-in su cross di Zielinski; chiude Lozano, entrato proprio per l’esterno di piede mancino. Ilsale così a 9 punti nel girone e instrada la qualificazione al prossimo turno.2-0 MOVIOLA 90? FISCHIO FINALE 85? Doppio cambio– Entrano Hodza e ...

claudioruss : nel minuto in cui il feretro di Diego Armando #Maradona lascia la Casa Rosada, il #Napoli mette a segno il gol del… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - E. League, Napoli-Rijeka: i voti di Petrazzuolo: 'Per Diego!' - sportface2016 : #NapoliRijeka: le pagelle e i voti del match #EuropaLeague - claudioruss : proviamo a dare i voti dopo questo #NapoliRijeka di #UEL, la prima del dopo #Maradona: Piotr #Zielinski, Matteo… - sportli26181512 : Napoli-Rijeka 2-0: Gattuso vince per Maradona, ora è primo!: Un autogol di Anastasio e una rete di Lozano portano g… -