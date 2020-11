Milly Carlucci e Maradona a Ballando con le stelle: "Quella sera a cena", una impressionante premonizione (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia della morte del di Diego Armando Maradona a 60 anni, a causa di un attacco cardiaco, ha sconvolto tutti: non solo il mondo del calcio. Ma anche la tv, il cinema e il mondo dell'economia. Ne parlano tutti: in Italia e all'estero. Intanto, in Rete la parola “Maradona” resta la più cliccata in assoluto. A Protagonisti, la trasmissione di RTL102.5, Milly Carlucci parla del Pibe de oro. “Una sera a cena gli chiesero del suo erede calcistico. E lui aveva le idee ben chiare”. Nel 2017 Maradona partecipò a Ballando con le stelle, lo show di Rai1 del sabato sera. “Lui era un vulcano in ebollizione. Era unico”, racconta la Carlucci a microfoni spenti prima dell'intervento in diretta. Poi apre il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) La notizia della morte del di Diego Armandoa 60 anni, a causa di un attacco cardiaco, ha sconvolto tutti: non solo il mondo del calcio. Ma anche la tv, il cinema e il mondo dell'economia. Ne parlano tutti: in Italia e all'estero. Intanto, in Rete la parola “” resta la più cliccata in assoluto. A Protagonisti, la trasmissione di RTL102.5,parla del Pibe de oro. “Unagli chiesero del suo erede calcistico. E lui aveva le idee ben chiare”. Nel 2017partecipò acon le, lo show di Rai1 del sabato. “Lui era un vulcano in ebollizione. Era unico”, racconta laa microfoni spenti prima dell'intervento in diretta. Poi apre il ...

