Meghan Markle, l'articolo sul NYT: la rivelazione choc sull'aborto (Di giovedì 26 novembre 2020) Meghan Markle scrive un articolo sul New York Times per sensibilizzare riguardo il tema dell'aborto e fa una rivelazione scioccante Fonte foto: Getty Images"Se ne parla ancora troppo poco", Meghan Markle ha deciso di scrivere un articolo sul New York Times per parlare di una tematica molto importante e oggi ancora molto discussa: l'aborto. In un editoriale dal titolo "Le perdite che condividiamo", l'ex attrice ha esposto le sue riflessioni. Il suo intento era quello di aiutare le persone che hanno subito un aborto spontaneo. Proprio così, perché questo è quello che è successo alla moglie di Harry lo scorso luglio. Come ha raccontato, era mattina e aveva appena cambiato il pannolino al piccolo Archie, quando ha sentito un forte crampo al ventre. A quel punto si è lasciata cadere con ...

TheAttitudeMag : RT @VanityFairIt: «La famiglia di Harry è stata di supporto per tutto il tempo» - VanityFairIt : «La famiglia di Harry è stata di supporto per tutto il tempo» - ILuberti : RT @umanesimo: Oggi la notizia dei 722 morti nella home di Repubblica viene dopo: -Maradona (e ci sta) -I figli di Marianna Manduca -La gui… - Ilamaiunagioia : Veramente nell'articolo viene definita 'Meghan Duchessa di Sussex' prima che attivista e madre - ZetaInes : RT @bad4tlove_: Ho visto più compassione per la morte del cane di Kate Middleton che per l'aborto di Meghan Markle. Ne usciremo migliori, d… -