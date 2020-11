Maradona, Zidane: “Tutti volevano essere come lui” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego era un giocatore unico, è una notizia triste per tutti“ “La notizia della scomparsa di Maradona è stata molto triste, non solo per il mondo del calcio ma per il mondo intero. Ricordo soprattutto il Mondiale del 1986, avevo 14 anni. È stato un giocatore unico. Il mio idolo era Francescoli, ma volevamo tutti imitare Maradona. Ho avuto la fortuna di potergli dire che era fantastico“. Così Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, ha voluto ricordare Diego Armando Maradona, nel dopo partita della sfida contro l’Inter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 26 novembre 2020) “Diego era un giocatore unico, è una notizia triste per tutti“ “La notizia della scomparsa diè stata molto triste, non solo per il mondo del calcio ma per il mondo intero. Ricordo soprattutto il Mondiale del 1986, avevo 14 anni. È stato un giocatore unico. Il mio idolo era Francescoli, ma volevamo tutti imitare. Ho avuto la fortuna di potergli dire che era fantastico“. Così Zinedine, tecnico del Real Madrid, ha voluto ricordare Diego Armando, nel dopo partita della sfida contro l’Inter. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

SLN_Magazine : Maradona, Zidane: “Tutti volevano essere come lui” - Salvabell1 : @fabriziobocca1 @repubblica mie idee molto chiare: 1) Maradona, inarrivabile talento calcistico,ma nullo come uomo… - turcosain : @danpinera No vi a distefano ni pele Maradona Zidane Ronaldo.. Escalon abajo Messi cr7 Ronaldiho Chruff - YawFeti : RT @NorbertElekes: Greatest footballers of all time: 1.????Diego Maradona 2.????Cristiano Ronaldo 3.????Lionel Messi 4.????Ronaldo 5.????Zinedine Zi… - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Il ricordo di Simeone, Guardiola e Zidane. Villas Boas: 'Ritiriamo le maglie n. 10' -