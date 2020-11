Maradona | Laura Pausini | “Fa più notizia la morte di uomo poco apprezzabile che delle donne abusate”

Leggi su tpi

(Di giovedì 26 novembre 2020) Ladi Diegoha sconvolto il mondo ed è diventata ladi prima pagina a livello globale. Tutti i personaggi dello sport e dello spettacolo sono stati toccati dalla sua scomparsa, anche, che in un commento a un post pubblicato da sua sorella su Instagram ha scritto: “In Italia fa piùl’addio ad unsicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davveroper mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tantemaltrattate, violentate, abusate. Non so davvero che pensare”. Una pioggia di critiche non ha tardato ad arrivare. Il commento diLadel Pibe de Oro ha ...