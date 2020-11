Ilaria Cucchi: “Stefano morto da solo come un cane” (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “È morto da solo. Con nessuno a cui importasse nulla di lui e pensando che la sua famiglia, che c’era sempre stata, lo avesse abbandonato. Non perdonerò mai che mio fratello Stefano sia morto tra dolori atroci, da solo, solo come un cane“. A parlare, nell’aula bunker di Rebibbia è Ilaria, sorella di Stefano Cucchi, ascoltata come testimone nel processo a carico dei carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra romano, portato in caserma per droga, pestato e morto nell’ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. Ilaria, ripercorrendo i momenti in cui lei e la sua famiglia hanno appreso della morte di Stefano, ha mostrato alla corte la grande foto con il volto tumefatto di Stefano. Leggi su dire (Di giovedì 26 novembre 2020) ROMA – “È morto da solo. Con nessuno a cui importasse nulla di lui e pensando che la sua famiglia, che c’era sempre stata, lo avesse abbandonato. Non perdonerò mai che mio fratello Stefano sia morto tra dolori atroci, da solo, solo come un cane“. A parlare, nell’aula bunker di Rebibbia è Ilaria, sorella di Stefano Cucchi, ascoltata come testimone nel processo a carico dei carabinieri accusati di aver depistato le indagini sulla morte del geometra romano, portato in caserma per droga, pestato e morto nell’ottobre del 2009, una settimana dopo il suo arresto. Ilaria, ripercorrendo i momenti in cui lei e la sua famiglia hanno appreso della morte di Stefano, ha mostrato alla corte la grande foto con il volto tumefatto di Stefano.

