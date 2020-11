Harry Potter e i Doni della Morte, Chris Columbus: "Sarei tornato per dirigere gli ultimi due film" (Di giovedì 26 novembre 2020) Chris Columbus, regista dei primi due film di Harry Potter, rivela che sarebbe tornato volentieri per dirigere gli ultimi due film del franchise se solo glielo avessero chiesto. Il regista Chris Columbus ha firmato i primi due capitoli cinematografici di Harry Potter, arrivati al cinema rispettivamente nel 2001 e nel 2002, e ha recentemente rivelato che avrebbe fatto volentieri ritorno per il film in due parti Harry Potter e i Doni della Morte, se solo lo avessero richiamato. Il primo film su Harry Potter è uscito quasi ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 26 novembre 2020), regista dei primi duedi, rivela che sarebbevolentieri pergliduedel franchise se solo glielo avessero chiesto. Il registaha firmato i primi due capitoli cinematografici di, arrivati al cinema rispettivamente nel 2001 e nel 2002, e ha recentemente rivelato che avrebbe fatto volentieri ritorno per ilin due partie i, se solo lo avessero richiamato. Il primosuè uscito quasi ...

team_world : ?Ah, vedo Harry Potter. La nostra nuova…celebrità? così conoscevamo Severus Piton, uno dei personaggi più controver… - trash_italiano : Il successo di Harry Potter su Canale 5 solo perché c'è il suo sottofondo durante le 5 agguerritissime sfere a #noneladurso. - varianna775 : RT @stef_taekook: Stasera “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” e ne approfitto per dire che è il film più bello di tutta la saga #Har… - tcjonasxgrazer : RT @chiamatemicla: comunque Harry Potter è l’unica gioia del 2020. #HarryPotter #HarryPotterELaPietraFilosofale - ungarospinato : siccome non sono capace di gestire alcune cose nello stesso account, ho deciso di crearne uno nuovo per l'harry pot… -