Funerale Maradona LIVE: il lungo addio a Diego, anche Mascherano e Tevez a Casa Rosada – DIRETTA (Di giovedì 26 novembre 2020) Circa un milione di persone è atteso alla Casa Rosada per rendere omaggio alla salma di Diego Armando Maradona Da ore un'interminabile fila di persone è in pellegrinaggio verso la Casa Rosada per rendere omaggio alla salma di Diego Armando Maradona. La storica Plaza de Mayo in Buenos Aires è completamente bloccata per l'ultimo saluto al Dio del calcio. Un evento di portata straordinaria che in Argentina sta ricordando i funerali di stato che ebbe l'ex Presidente Nestor Kirchner nel 2010. Nel mondo dello sport, impossibile non menzionare l'ultimo tributo che il Brasile dedicò ad Ayrton Senna nel 1994 a San Paolo. A Napoli, invece, il popolo partenopeo sta rendendo omaggio al suo eroe sin da ieri sera. All'esterno dello Stadio San Paolo, prossimamente ...

