Elegia americana, una storia di redenzione con troppi cliché per convincere (Di giovedì 26 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=AA1JH2 xONY A furia di rincorrere i premi, a furia di aspirare al massimo livello di riuscita e di legittimazione culturale si finisce facilmente dall’altra parte, nella palude del ridicolo. Così succede a Elegia americana, il film di Ron Howard uscito su Netflix e pensato come un arpione per la lotta agli Oscar, la testa d’ariete nella categoria Miglior attrice grazie a Amy Adams e Glenn Close. Anche il romanzo di partenza, autobiografico, era stato scelto con cura tra i pamphlet adorati dalla parte democratica dell’America quando nel 2016 sembrava che fosse il testo fondamentale per capire cosa era successo alle ultime elezioni. Doveva essere l’apoteosi democratica, il film con il risvolto politico, la tenerezza umana, lo scavo nell’America profonda, il racconto del sogno americano del protagonista che si eleva da un ... Leggi su wired (Di giovedì 26 novembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=AA1JH2 xONY A furia di rincorrere i premi, a furia di aspirare al massimo livello di riuscita e di legittimazione culturale si finisce facilmente dall’altra parte, nella palude del ridicolo. Così succede a, il film di Ron Howard uscito su Netflix e pensato come un arpione per la lotta agli Oscar, la testa d’ariete nella categoria Miglior attrice grazie a Amy Adams e Glenn Close. Anche il romanzo di partenza, autobiografico, era stato scelto con cura tra i pamphlet adorati dalla parte democratica dell’America quando nel 2016 sembrava che fosse il testo fondamentale per capire cosa era successo alle ultime elezioni. Doveva essere l’apoteosi democratica, il film con il risvolto politico, la tenerezza umana, lo scavo nell’America profonda, il racconto del sogno americano del protagonista che si eleva da un ...

NetflixIT : Elegia Americana è ora disponibile e questi sono 3 validi motivi per guardarlo: - Amy Adams - Glenn Close - Regia d… - AgostinisV : Che cosa non è Glenn Close in Elegia americana, il film di Ron Howard su Netflix ?? semplicemente grandiosa! - mow_mag : Dolore, degrado, dramma, determinazione. #RonHoward mescola le quattro D del più classico dei riscatti americani pe… - solospettacolo : Close e Adams puntano agli Oscar con Elegia americana - OperaSpaziale : E niente, vista Elegia Americana. Dico solo che se non fosse per gli attori la storia non mi ha convinto al 100%...… -