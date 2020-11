Diego Armando Maradona morto – Camera ardente nel palazzo presidenziale | dove fu esposta la salma dell’ex presidente Kirchner

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 26 novembre 2020) Centinaia di persone sono già in fila alla Casa Rosada, ilargentino, per dare l’ultimo saluto a. Lariservata solo ai più grandi, nello stesso luogodieci anni fa da Buenos Aires e da tutta l’Argentina accorsero a migliaia per omaggiare ladi exNestor. Oggi tocca inveca al Pide de Oro, lui più di tutti un monumento che ha portato in giro la bandiera biancoazzurra nel mondo. Dalle 6 della mattina fino alle 16 (dalle 10 alle 20 in Italia), “su indicazione della famiglia”, tutti gli argentini potranno accedere aldall’entrata che si affaccia sulla storica Plaza de Mayo, attraverso la ...