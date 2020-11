Dalla minaccia dei visoni alle sei mutazioni | com’è cambiato SARS-Cov-2 e quanto è pericoloso adesso

Leggi su open.online

(Di giovedì 26 novembre 2020) Nei mesi complessi della pandemia e durante il sali e scendi della curva epidemica, uno dei dibattiti scientifici più frequenti riguardo al virus è sempre rimasto quello relativopossibilidi Covid-19. Il virus è diventato meno aggressivo? Quello arrivato in Italia è differente da quello diffusosi a Wuhan? Quanti tipi di Covid-19 ci sono allora nel mondo? Domande legittime che spesso hanno generato opinioni contrastanti, ancora al centro di un dibattito aperto ma a cui invece per certi aspetti siamo in grado di poter dare una risposta. Il virus cambia Come tutti gli agenti virali anche-Cov-2 muta. La causa è il processo di replicazione da organismo ad organismo che può comportare il cambiamento delle caratteristiche di partenza. Un fenomeno che per Covid-19 è avvenuto d5 ...