Cagliari | risoluzione contrattuale con Birsa | il comunicato

Valter non è più un calciatore del Cagliari. Ecco il comunicato della società sarda che annuncia la risoluzione. Valter ha risolto il suo contratto con il Cagliari. Ecco il comunicato della società sarda. «Il Cagliari Calcio comunica di aver raggiunto l'accordo di risoluzione consensuale del contratto con Valter: arrivato in Sardegna nel gennaio del 2019, il centrocampista sloveno ha collezionato 28 presenze in maglia rossoblù. Il Club augura a Valter le migliori fortune per il continuo della sua carriera».