Volley | A2 femminile | i risultati della 11a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Disputato il secondo turno di ritorno di Serie A2, l’undicesimo per questa regular season piena di recuperi; ancora qualche match annullato a causa del Covid-19 in entrambi i gironi. Nel girone Est vincono Soverato, Vallefoglia e Cutrofiano; nel girone Ovest invece trionfano Busto, Torino e Roma nel posticipo. Scopriamo insieme idelle partite11adi Serie A2. A2: i11aNel girone Est, altro tie-break conquistato per Soverato che sul campo di casa batte le ragazze dell’Itas Martignacco. Per Soverato bene Mason (20), Lotti (11), Shields (26), Piacentini (13) e Meli (10); mentre per le avversarie bene ...