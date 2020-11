Violenza contro le donne, Vladimir Luxuria a iNews24: “Giornalisti che giustificano, come stupratori” (Di mercoledì 25 novembre 2020) 25 novembre, giornata internazionale contro la Violenza sulle donne. Vladimir Luxuria attivista ed ex politica italiana ne ha parlato ai nostri microfoni Il 25 novembre è una data istituita nel 1999 dall’assemblea dell’Onu, scelta per ricordare l’omicidio delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal. Le tre attiviste del gruppo clandestino Movimento 14 giugno furono uccise L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) 25 novembre, giornata internazionalelasulleattivista ed ex politica italiana ne ha parlato ai nostri microfoni Il 25 novembre è una data istituita nel 1999 dall’assemblea dell’Onu, scelta per ricordare l’omicidio delle sorelle Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal. Le tre attiviste del gruppo clandestino Movimento 14 giugno furono uccise L'articolo proviene da Inews.it.

Quirinale : Giornata Internazionale per l’eliminazione della #violenzacontroledonne, #Mattarella: «Spezzare la catena della vio… - juventusfc : Per la giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne, la Juventus collabora con… - amnestyitalia : Oggi è la giornata mondiale per l'eliminazione della violenza contro le donne, obiettivo ancora molto lontano per t… - nicodiangevlo : RT @drypetis: dato che oggi è 25 novembre ed è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza maschile contro le donne ho dec… - irenelasagna : RT @HuertDeAuteuil: Volevo dire ai quotidiani che oggi fanno sensibilizzazione per la giornata contro la violenza sulle donne che finché fa… -