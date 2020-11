USA, divieto d’ingresso agli europei potrebbe essere revocato (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – La Casa Bianca potrebbe revocare presto il divieto di ingresso negli Stati Uniti a chi nelle due settimane precedenti è stato in Unione Europea, Regno Unito e Brasile. Il piano avrebbe ottenuto il via libera dai membri della task force sul coronavirus della Casa Bianca e da altre agenzie federali, ma il presidente Donald Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, secondo quanto riporta Reuters. L’eliminazione delle restrizioni potrebbe dare una boccata di ossigeno alle compagnie aeree statunitensi in difficoltà, ma un potenziale ostacolo alla revoca del divieto è il fatto che è improbabile che i Paesi europei consentano immediatamente agli statunitensi di riprendere ad entrare nei loro confini. Anche l’elevato numero di contagi da coronavirus in Europa ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 novembre 2020) (Teleborsa) – La Casa Biancarevocare presto ildi ingresso negli Stati Uniti a chi nelle due settimane precedenti è stato in Unione Europea, Regno Unito e Brasile. Il piano avrebbe ottenuto il via libera dai membri della task force sul coronavirus della Casa Bianca e da altre agenzie federali, ma il presidente Donald Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva, secondo quanto riporta Reuters. L’eliminazione delle restrizionidare una boccata di ossigeno alle compagnie aeree statunitensi in difficoltà, ma un potenziale ostacolo alla revoca delè il fatto che è improbabile che i Paesiconsentano immediatamentestatunitensi di riprendere ad entrare nei loro confini. Anche l’elevato numero di contagi da coronavirus in Europa ...

Coronavirus oggi: Cirio: Piemonte zona arancione 1-3 dicembre. Record in Usa, 2 milioni di casi in 2 settimane

? La Francia pensa a un obbligo temporaneo di telelavoro? EasyJet taglia un quarto della flotta in Italia? In Germania 18.633 nuovi casi e 410 vittime? Australia verso l’obbligo di vaccino per chi arr ...

